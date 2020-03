Seruan Penundaan Olimpiade Tokyo 2020 Semakin Kencang, USOPC: Terlalu Dini untuk Pembatalan

PIKIRAN RAKYAT - Olimpiade Tokyo 2020 yang akan berlangsung dari 24 Juli sampai 9 Agustus 2020 rencananya akan tetap digelar di tengah wabah corona jenis baru atau COVID-19.

Namun seruan penundaan kepada panitia penyelenggara semakin kencang setelah federasi atletik AS yang sangat berpengaruh juga mendesak agar pesta olah raga empat tahun sekali ini ditunda akibat pandemi virus corona.

Federasi atletik AS, USA Track and Field, menjadi federasi olahraga berpengaruh terakhir yang meminta Olimpiade ditunda setelah ketuanya Max Siegel, lewat sebuah surat meminta dengan segala hormat Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS (USOPC) untuk mendukung penundaan Olimpiade Tokyo.

USOPC sendiri mengatakan terlalu dini membatalkan Olimpiade yang akan berlangsung dari 24 Juli sampai 9 Agustus itu. Suara ini sama dengan Ketua Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach yang menyebut keputusan menunda Olimpiade sebagai prematur.

Siegel menulis, bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang harus menjadi prioritas dan menekankan bahwa kondisi belakang ini membuat atlet-atlet atletik AS tidak bisa mempersiapkan diri untuk Olimpiade.

Tak hanya USATF, federasi renang AS atau USA Swimming juga meminta USOPC mendukung Olimpiade dimundurkan ke 2021.

