250 Atlet Jawa Barat Jalani Pemeriksaan Sebelum Dipulangkan ke Daerah Masing-masing

PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 250 atlet Jawa Barat yang tergabung dalam Pelatda Peparnas XVI Jawa Barat menjalani medical check up sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Untuk Pelatda di kota Bandung, pelaksanaan medical check up dilaksanakan di dua tempat yakni Hotel El Cavana dan Hotel Scarlet, Rabu 18 Maret 2020.



Ketua Umum National Paralimpik Commitee Indonesia (NPCI) Jawa Barat Supriatna Gumilar mengatakan general check up yang dilakukan oleh para atlet tersebut meliputi pemeriksaan suhu tubuh, detak jantung, pernafasan dan tekanan darah. Selain itu, tim pemeriksa juga melakukan tanya jawab perihal riwayat kesehatan para atlet kepada yang bersangkutan.



Menurut Supri, pemeriksaan ini juga dilakukan kepada para pelatih serta ofisial dari masing-masing cabang olahraga. Begitu juga para Satgas Pelatda Peparnas Jawa Barat yang turut diperiksa tim kesehatan.

"Pengecekan kesehatan umum yang dilakukan oleh tim medis Pelatda Peparnas ini berjalan serempak di tiga daerah. Tiga daerah yang menggelar Pelatda itu yakni Kabupaten Kuningan, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor," ujarnya.



Untuk Kabupaten Bogor, kata Supriatna digelar di Hotel Kinasih. Sedangkan di Kabupaten Kuningan dilakukan di hotel Grage. Hotel tersebut memang tempat mereka menginap selama mengikuti Pelatda Peparnas.



"Pemeriksaan medis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum pulang ke daerah masing-masing. Pemberhentian karena dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya wabah Covid-19," ujarnya.

Menurut Supriatna, selain diminta untuk disiplin dalam menjalankan program latihan yang diberikan oleh pelatih selama penghentian sementara. Dia menambahkan, para atlet juga diminta untuk bisa menjaga kesehatan selama berada di rumah masing-masing.



"Mereka Juga harus mengaplikasikan petunjuk dari pemerintah mengenai pembatasan hubungan sosial saat bertemu orang lain. Dari hasil pemeriksaan ini semuanya cukup baik," ujarnya.



Menurut dia, seluruh atlet, pelatih dan ofisial sudah diperbolehkan meninggalkan lokasi Pelatda.

"Pemeriksaan akan dilakukan kembali saat Pelatda berjalan kembali. Tapi hanya atlet, pelatih dan ofisial yang lolos pemeriksaan yang boleh mengikuti dan melanjutkan Pelatda Peparnas," ujarnya.***

