Rudy Gobert Jadi Pebasket NBA Pertama Positif Corona, Langsung Sumbang Rp 7,3 Miliar untuk Tangani Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Center Utah Jazz Rudy Gobert menyumbangkan total 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp 7,3 miliar untuk para pekerja arena di Utah dan Oklahoma City, selain untuk bantuan penanggulangan COVID-19 di negeri asalnya Prancis, umum tim NBA itu seperti dikutip Reuters, Minggu 15 Maret 2020.

Gobert menjadi pemain NBA pertama yang positif virus corona yang langsung memicu NBA untuk menangguhkan kompetisi. Dia kemudian meminta maaf telah bertindak gegabah sebelum dia mengetahui terdiagnosis corona.

"Saya tahu ada cara yang terhitung banyaknya bahwa orang bisa terkena," kata pebasket berusia 27 tahun itu.

Baca Juga: Prediksi Starting XI Persib Bandung vs PSS Sleman: Tak Hati-hati, Tim Tamu Bisa Mengancam

Dia menilai sumbangannya ini terbilang kecil, namun dirinya ingin menunjukkan apresiasi dan dukungan kepada mereka yang terdampak. Dia mengaku ingin memberikan hal positif sembari mengetahui apa itu COVID-19 dan mengedukasi yang lain.

loading...

Rincian sumbangan Gobert itu adalah 200 ribu dolar AS atau Rp 2,9 miliar untuk para pekerja paruh waktu di Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City yang terpaksa berhenti bekerja karena laga NBA ditangguhkan.

Dia juga memberikan 100 ribu dolar AS atau Rp 1,5 miliar untuk para keluarga yang terkena pandemi COVID-19 di Utah dan Oklahoma City, ditambah 100 ribu euro atau Rp 1,6 miliar untuk negeri asalnya, Prancis.

Baca Juga: Cek Fakta: Tito Karnavian dan Istri Positif Virus Corona

Sementara itu Bintang All Star NBA Donovan Mitchell menyatakan dirinya baik-baik saja, bermain video game dan menanti kembali masuk lapangan. Guard Utah Jazz itu merilis klip video 30 detik via NBA.com Sabtu waktu setempat guna mengupdate kondisinya setelah dinyatakan positif terkena virus corona Kamis.