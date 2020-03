Ridwan Kamil Turut Rayakan Kemenangan Pamungkas Tim Voli Putri BJB Tandamata

“Sesuai dengan skenario bahwa anak-anak harus tampil all out. Permainan anak-anak hari ini luar biasa. Saya doktrin ke mereka begitu kalah 2-1 usahakan harus ada set kelima, kalau kalah di laga ini nanti berat di Yogyakarta. Alhamdulillah, sekarang aman karena perjuangan anak-anak dan bantuan yang di atas,” ungkapnya sumringah.

Your browser does not support the video tag.