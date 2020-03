Sudah Amankan Tiket 4 Besar Proliga 2020, BJB Tandamata Siap Sapu Bersih Laga untuk Hibur Warga Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Meski sudah mengamankan tiket menuju babak empat besar (final four) Proliga 2020, tim voli putri BJB Tandamata siap menyapu bersih laga putaran kedua di GOR C-Tra Arena Bandung.

BJB Tandamata akan memanfaatkan betul momentum untuk menghibur warga Kota Bandung pada Jumat 6 Maret 2020 hingga Minggu 8 Maret 2020 di GOR C-Tra Arena, Jalan Cikutra, Kota Bandung.



Pelatih BJB Tandamata Risco Herlambang mengatakan kemenangan menjadi target utama guna memperebuttkan posisi puncak klasemen. Terlebih, BJB Tandamata ingin memanfaatkan momentum untuk memaksimalkan peluang di kandang sendiri.

Di GOR C-Tra Arena, BJB Tandamata melakoni dua laga yakni melawan Gresik Petrokimia Puslatda KONI Jatim (GJP) Jumat 6 Maret 2020 pukul 15.00 WIB. Kemudian Minggu 8 Maret 2020 pukul 17.00 WIB BJB Tandamata akan bertemu Jakarta BNI 46.



Menurut Risco, kedua lawan di Bandung itu sama-sama akan memperdebatkan satu tiket final four. Oleh karena itu, kedua tim tersebut membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke final four.



"Meskipun kita sudah lolos ke final four, tapi kita tetap ingin bermain bagus dan menang. Apalagi ini main di Bandung, kita perlu memberikan hiburan buat penggemar voli di Bandung. Makanya kita harus menang," ucap Risco seusai menggelar jumpa pers Proliga putaran kedua di Gedung BJB Pusat, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis 5 Maret 2020.

Menurut Risco, tim asuhannya saat ini sudah bagus, meskipun ada beberapa posisi yang harus diperbaiki, yaitu seter dan quicker. Saat bermain melawan juara bertahan Jakarta PGN Popsivo Polwan, pekan lalu di Gresik, walaupun menang telak 3-0, Risco merasa belum puas. "Masih perlu perbaikan," katanya.



Hal senada dikatakan Manajer tim Bandung bjb Tandamata, Ayi Subarna. Ayi optimis jika Aprilia Manganang dkk bisa memenangkan laga pada seri 2 putaran II Proliga 2020.



“Kita cukup optimis bisa memenangkan dua laga tersebut. Tapi kita lebih menekankan kepada pemain untuk bermain semaksimal mungkin. Kalau sudah bermain dengan baik dan maksimal, kita yakin kemenangan pun akan datang,” pria yang akrab disapa Upay ini.

Sebagai tuan rumah, Upay menuturkan jika ekspetasi para pendukung fanatik Bandung BJB Tandamata akan sangat tinggi.

“Kita pun sudah menekankan kepada pemain untuk tetap fokus pada pertandingan dan jangan pernah terbebani dengan kemenangan. Intinya, main saja yang bagus, normal, dan maksimal,” katanya.



Diatas kertas, Upay mengakui jika dua lawan yang akan dihadapi pada seri 2 putaran II Proliga 2020 di GOR C-Tra Arena, kemampuannya dibawah Bandung BJB Tandamata. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Aprilia Manganang cs atas dua tim tersebut di putaran I Proliga 2020.

Pada putaran I, tim Bandung bjb Tandamata mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-1 (25-18, 18-25, 25-22, 25-20) pada 25 Januari 2020 lalu. Kemudian menekuk Gresik Petrokimia Puslatda KONI Jatim dengan skor 3-0 (25-20, 25-12, 25-16).



“Di putaran I, kita memang bisa meraih kemenangan atas Jakarta BNI 46 dan Gresik Petrokimia Puslatda KONI Jatim. Tapi di laga nanti, kita tidak bisa menganggap enteng lawan karena bola ini bundar. Itu sudah saya tekankan ke pemain, intinya tetap bermain fokus dan bagus,” katanya.



Setiap pemain, menurut dia, harus memperlihatkan permainan terbaik mereka dihadapan para pendukung fanatiknya. Selain itu, Aprilia Manganang dkk pun harus memperlihatkan attitude yang baik sebagai tuan rumah dan menjadi contoh teladan bagi tim lain.



Antisipasi Virus Corona



Sementara itu, Ketua Panpel Proliga Seri kedua di Bandung Tachyan Iskandar mengatakan bahwa akibat adanya kasus Corona, pihaknya harus menerapkan sistem ketat menuju tribun penonton. Dimana berdasarkan hasil kesepakatan bersama setiap penonton akan mendapatkan pemeriksaan suhu tubuh dan juga penggunaan hand sanitizer.



"Untuk itu, kami memohon maaf jika proses ini bisa sedikit mengganggu kenyamanan penonton. Kasus Corona membuat laga di Bandung ini berbeda dengan di tempat-tempat lain serta pertandingan tahun lalu," kata Tachyan.

Selain laga sengit BJB Tandamata, ada beberapa pertandingan lainnya yang tak kalah seru. Dua finalis putri musim lalu, Jakarta PGN Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Energi akan saling bertemu Sabtu 7 Maret 2020. Begitu pula di bagian putra, juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator akan menghadapi finalis musim lalu, Jakarta BNI 46.