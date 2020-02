Juara Bertahan TBI Masih Unggul di Turnamen Taekwondo Antarunit se-Jawa Barat

PIKIRAN RAKYAT - Unit Taekwondo Bandung Inten (TBI) memimpin klasemen perolehan medali Turnamen taekwondo antarunit se-Jawa Barat, ITN Open IV 2020. Hingga hari kedua kejuaraan di GOR Pajajaran, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Sabtu 22 Februari 2020 siang, TBI yang juga merupakan juara bertahan sudah mengoleksi 6 emas, 6 perak, dan 4 perunggu.

TBI Team A unggul atas pesaing terdekatnya, yakni Unit Junior Taekwondo Team (JTT) asal Kabupaten Purwakarta yang meraih 3 medali emas. Sementara itu, tuan rumah tim Institut Taekwondo Nusantara (ITN) berada di peringkat ketiga dengan perolehan 2 medali emas, 3 perak, dan 8 perunggu.

Lima dari enam medali emas yang sementara sudah diraih TBI berasal dari keunggulan pada nomor poomsae. Mahira Sabiya menyumbangkan medali emas buat TBI Team A setelah menjuarai nomor prakadet B individu putri.

Keberhasilan Mahira diikuti oleh rekannya Amelia Mahrin yang mengunci medali emas nomor prakadet C individu putri dan Nadhif pada nomor prakadet C individu putra. Mahira dan Nadhif kemudian berkolaborasi merebut medali emas nomor prakadet C pair. Satu lagi medali emas untuk TBI dari nomor poomsae diraih oleh Mierza Alif yang menjuarai nomor junior individu putra.

Fresia kemudian menambah medali emas untuk TBI dari nomor kumite junior putri U-63. Raihan medali ini menjaga kans TBI untuk mempertahankan gelar juara umum yang sudah mereka raih pada ITN Open I, II, dan III.

Sementara itu, JTT justru memborong tiga medali emas dari nomor kumite, yakni melalui Mayzura Kharisma pada prakadet B putri U-26, Alfin Febryan pada kelas prakadet B putra U-32, dan Andrian Syafik Nugraha yang menjuarai kelas prakadet B putra U-34.

ITN Team A meraih dua medali emas melalui Kanaya pada nomor poomsae kelas kadet individu putri dan Alya Safwana yang menjuarai nomor kumite kelas prakadet B U-28 putri.