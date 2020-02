PSSI Beberkan Alasan Jalin Kerja Sama dengan MNC Grup untuk Hak Siar Liga 1 2020

PIKIRAN RAKYAT - Setelah menjalin kerjasama dengan Emtek Grup untuk penayangan kompetisi Liga 1 musim 2020, PT Liga Indonesia Baru (LIB) juga bekerja sama dengan MNC Grup untuk turut menayangkan 306 pertandingan Liga 1 secara live di empat platform mereka. Kerjasama ini khusus untuk tv langganan berbayar.

"Lewat MNC Grup tayangan Liga 1 bisa disiarkan secara ekslusif lewat empat platform-nya. Ini penting karena kami memiliki program yang harus diketahui oleh publik. Jadi kami memang membutuhkan tv yang penyiarannya bisa sampai ke pelosok-pelosok," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam jumpa pers di INews Tower, Jakarta, Senin 17 Februari 2020.

Dalam kompetisi Liga 1, selain pertandingan, menurut Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule ini, juga ada beberapa program suporter. Pihaknya mengaku membutuhkan media afar program tersebut bisa sampai ke publik.

Baca Juga: Terbatasnya Lahan Tak Membuat Pemkot Cimahi Patah Arang, Produksi Padi Bahkan Ditargetkan Meningkat

"Belajar dari pengalaman insiden suporter di GBK dan Malaysia kemarin yang membuat kita kena denda FIFA. Bagi suporter mungkin hal itu (ribut) tidak masalah, tapi mereka tidak tahu kalau klub (di Liga 1) yang akan kena sanksi. Makanya kami butuh media untuk menyosialisasikannya," tegasnya.

Dengan kerjasama ini, maka harapannya, bisa jadi tonggak kebangkitan industri olahraga Indonesia, khususnya sepak bola.

CEO PT MNC Vision Networks Tbk., Ade Tjendra mengatakan pihaknya bukan hanya menyiarkan 306 pertandingan Liga 1, tapi juga 62 pertandingan Liga 2 yang akan bergulir Maret mendatang. Termasuk babak semifinal dan finalnya.

Baca Juga: Tanggul Sungai Cisanggarung Jebol, Lima Desa di Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Banjir

"Lewat flatform TC berlangganan dan satelite KVision, kami memiliki distribusi jangkauan penonton yang paling luas sampai dengan 30 ribu. Lalu dengan flatform broadband dan internet, pecinta sepakbola nasional bisa menonton pertandingan yang telah dipertandingan 7 hari kebelakang. Bisa lewat streaming atau "see any where" dengan syarat berlangganan KVision," tambahkanya.