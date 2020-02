Hadir dengan Format Berbeda, Rangkaian NBA All Star 2020 Sukses Curi Perhatian

PIKIRAN RAKYAT - Hadir dengan format berbeda, NBA All Star 2020 yang dimulai sejak Jumat 14 Februari 2020 lalu di United Center, Chicago menyuguhkan tontonan menarik. Dalam tiga hari penyelenggaraan ada tiga agenda yang dijalankan musim ini, yakni dua laga eksibisi, adu ketangkasan, dan perang bintang antara Tim LeBron James melawan Tim Giannis Antetokounmpo.

Laga eksibisi tahun ini memiliki tampilan beda. Di eksibisi pertama, tampil para selebriti Amerika yang terbagi dalam dua tim. Mereka tidak lagi dinahkodai oleh legenda NBA, tapi justru kali ini tampil dua analisi pertandingan dari ESPN, Michael Wilbon dan Stephen A. Smith yang didaulat sebagai pelatih.

Para selebriti Amerika ini dipilih berdasarkan polling yang dibuka oleh NBA. Common menjadi kapten dari Tim Wilbon, sementara Chance The Rapper menjadi Tim Smith. Kedua tim ini dibantu oleh MVP gim selebriti musim lalu Famous Loe, pemain WNBA Chelsea Gray, dan legenda NBA Quentin Richardson.

Dalam laga ini Tim Wilbon menjadi pemenang setelah menaklukan Tim Smith dengan skor 62-47. Sang kapten, Common pun keluar sebagai MVP.

Gim eksibisi berikutnya diisi oleh para pemain rookie NBA yang dibagi menjadi Tim Amerika Serikat dan Tim Dunia. Tim AS diperkuat oleh dua rookie teratas musim ini Zion Williamson dan Ja Morant. Sedangkan Tim dunia, dipimpin oleh rookie terbaik NBA musim lalu Luka Doncic serta bintang baru Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander.

Pertandingan dua tim rookie ini menarik. Tim AS sempat tertinggal 71-81 di paruh pertama, namun kemudian mampu bangkit di dua kuarter terakhir. Tim AS mengumpulkan 30 angka lebih banyak dibandingkan Tim Dunia yang mengumpulkan total angka 50 poin di paruh waktu kedua. Tim AS pun mengambil alih permainan dan akhirnya memenanginya dengan skor akhir 151-131.

Meski kalah, tapi Tim Dunia sukses mencuri perhatian. Guard muda New York Knicks asal Kanada, RJ Barrett keluar sebagai pemain tersubur setelah mencatatkan 27 poin, enam rebound, dan lima assist selama 24 menit melantai.