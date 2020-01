Video Kartun dan Akun Twitter Prediksi Kematian Kobe Bryan dalam Kecelakaan Helikopter

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah kartun menampilkan video Kobe Bryant dalam kecelakaan helikoter tahun 2016.

Video kartun tersebut telah ditarik produser karena tewasnya sang Legenda NBA, Kobe Bryant.

Diketahui, Kobe Bryant tewas bersama putrinya, Gianna, beserta tujuh penumpang lainnya ketika helikopter yang ditumpangi jatuh pada Minggu 26 Januari 2020 di California, Amerika Serikat.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Daily Star, video rekaman klip kartun pendek Comedy Central, Legends of Chamberlain Heights yang beredar di media sosial menampakkan Kobe Bryant mengalami kecelakaan helikopter.

Episode yang berjudul 'End of Days' yang sebelumnya sudah ditayangkan pada 16 November 2016 silam itu menampilkan Bryant memegang piala dan terjebak dalam puing-puing helikopter.

Dalam video itu, Kobe Bryant terdengar meminta tolong, lalu helikopter tiba-tiba meledak dan meninggalkan cincinnya.

Akun Twitter acara kartum tersebut, @LegendsofCH, telah menghapus video kartun pendek tersebut bertujuan untuk menghormati Kobe Bryant.

"Karena menghormati Kobe dan keluarganya, kami telah menghapus klip video. RIP Kobe dan Gigi Bryant serta semua orang yang meninggal dalam kecelakaan helikopter hari ini," tulis akun Twitter acara tersebut.

Out of respect for Kobe and his family we have removed the clip of him and ask that you please don’t share it.



RIP Kobe and Gigi Bryant and everyone else who died in the helicopter crash today