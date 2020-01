Pertandingan IBL Series Bandung 18 Januari 2020, Satya Wacana Kalahkan Prawira Bandung

PIKIRAN RAKYAT- Pertandingan IBL series Bandung yang diadakan mulai 17-19 Januari 2020 bertempat di Gor Citra Arena.

Memasuki pertandingan ke 2 IBL series Bandung memiliki 4 pertandingan yaitu Pelita Jaya Bakrie vs Pacific Caesar Surabaya, Amartha Hang Tuah vs Bank BPD DIY Bima Perkasa, Prawira Bandung vs Satya Wacana Salatiga, dan pertandingan penutup oleh Louvre Surabaya vs Indonesia Patriots.

Keseruan pertandingan pada hari ke-2 ada di pertandingan ke 3 yaitu Satya Wacana Salatiga melawan Prawira Bandung.

Bandung adalah rumah untuk Prawira Bandung.

Pada pertandingan ke 3 ini ada tambahan waktu 5 menit untuk Satya Wacana Salatiga vs Prawira Bandung.

Di 20 detik terakhir Prawira Bandung berhasil memasukkan 2 point yang mengejar ketertinggalan skor.

Pertandingan IBL series Bandung pada 18 Januari 2020.* Kannia Nur Haida Komara

