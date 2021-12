Benarkan Kabar Jojo Keluar dari Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Singgung Perasaan Ungkap Alasan Sesungguhnya

PIKIRAN RAKYAT - Jojo, salah satu pebulu tangkis kebanggaan Tanah Air, dikabarkan hengkang dari Pelatnas PBSI Cipayung.

Kabar Jonatan Christie, nama asli Jojo keluar dari Pelatnas PBSI Cipayung itu, dia sampaikan sendiri, Jumat, 17 Desember 2021.

Sehari kemudian, Sabtu, 18 Desember 2021, Jojo pun mengemukakan alasan sesungguhnya keluar dari Pelatnas PBSI.

Sebelumnya diberitakan, Jonatan Christie sampaikan kata perpisahan, usai batal beraksi di BWF World Tour Finals 2021.

Ujaran itu dia unggah Kamis, 17 Desember 2021, sehingga banyak yang menyoroti langkahnya sebagai pernyataan siap keluar dari Pelatnas PBSI Cipayung.

Jonatan Christie mengumumkan kabar hengkang dari Pelatnas PBSI melalui Instastories instagram pribadinya @jonatanchristieofficial.

Dalam unggahannya, Jojo sapaan akrab Jonatan Christie memperlihatkan arena pelatihan di Pelatnas PBSI Cipayung.

"See you again (sampai jumpa lagi),” tuturnya, dengan membubuhkan keterangan lokasi “PELATNAS PBSI CIPAYUNG”.