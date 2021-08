Cucu Muhammad Ali Menang TKO pada Duel Perdana, Nico Ali Walsh: Alhamdulillah...

PIKIRAN RAKYAT - Nico Ali Walsh, cucu dari mantan juara kelas berat dan legenda tinju Muhammad Ali, mengalahkan Jordan Weeks, Sabtu, 14 Agustus 2021, waktu AS.

Cucu Muhammad Ali menang TKO, dalam duel tinju profesional perdananya di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat.

Reuters melaporkan, Nico Ali Walsh adalah putra Robert Walsh dan Rasheda Ali Walsh, putri Muhammad Ali.

Ia berusia 21 tahun, di awal karier, yang ditandai dengan menandatangani kesepakatan dengan Top Rank Boxing Bob Arum, Juni 2021 lalu.

Meraih kemenangan pada laga debutnya, Nico Ali Walsh mengucap syukur, dan merasa teberkati lantaran ‘melanjutkan sejarah’ sang kakek.

Potret kedekatan Muhammad Ali dan cucunya, Nico Ali Walsh saat kecil.

“Alhamdulillah for the victory! I’m blessed and honored to say that I continued history tonight.” katanya di akun media sosial terverifikasi miliknya, Minggu, 15 Agustus 2021 WIB.

Terungkap dalam foto yang ia unggah, dan digunakan untuk berita ini, ia mengenakan celana milik sang kakek yang berjuluk ‘The Greatest’ tersebut.

