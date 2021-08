Liliyana Natsir Langsung Kagum pada Raffi Ahmad Saat Bertemu: Ternyata Benar Kata Orang

PIKIRAN RAKYAT - Eks pebulu tangkis Indonesia, Liliyana Natsir, mengungkapkan kekagumannya pada artis Raffi Ahmad.

Hal itu disampaikan Liliyana Natsir saat diundang berkunjung ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Peraih medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro itu mengaku kagum dengan sikap rendah hati Raffi Ahmad saat bertemu langsung.

"Ternyata bener guys kata orang kalo Raffi Ahmad dan Nagita Slavina publik figure yang humble banget, baru pertama kali ketemu tapi serasa udah lama kenal," ucap Liliyana Natsir dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @natisirliliyana pada 6 Agustus 2021.

Baca Juga: Ada Kejanggalan dalam Pemilihan Tempat Latihan Gabungan TNI dan Tentara AS

Liliyana Natsir bahkan merasa perlu belajar banyak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Di sisi lain, Raffi Ahmad juga mengunggah kebersamaannya dengan Liliyana Natsir di akun Instagram pribadinya @raffinagita1717.

"We Love @natsirliliyana and We Love Badminton. Indonesia Juara!!!" kata Raffi Ahmad dalam unggahannya.

Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad juga mengajak Liliyana Natsir bermain bulu tangkis bersama di rumahnya.

Baca Juga: Klasemen Sementara MotoGP 2021 Setelah GP Styria, Fabio Quartararo Masih di Puncak, Rossi ke-19