Melenggang ke Final, Greysia Polii-Apriyani Rahayu Dijagokan Pebulu Tangkis Belanda

PIKIRAN RAKYAT - Tak hanya mendapat dukungan dari segenap rakyat Indonesia, tim ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu turut dijagokan oleh pebulu tangkis asal Belanda, Selena Piek.

Hal itu terungkap usai Selena Piek menempelkan stiker 'Ask Me a Quetion' di Instagram Story pribadinya.

Salah seorang netizen kemudian mengajukan pertanyaan siapa atlet badminton Indonesia yang paling disukai oleh Selena Piek.

Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Fokus pada Wilayah Luar Jawa dan Bali: Jangan Tunggu Kasus Makin Melonjak

"Siapa atlit bulu tangkis favoritmu dari Indonesia?," katanya.

Tanpa ditutup-tutupi, Selena Piek menampilkan foto dua ganda putri Indonesia, yakni Greysia Polii dan Apriyani Rahayu.

Piek mengaku bila dirinya menyukai permainan Greysia Polii dan berharap dia dan rekannya dapat menyabet medali emas di panggung Olimpiade Tokyo 2020.

Baca Juga: Hidup Sederhana, Anthony Ginting Ternyata Tak Pelit Beri Sumbangan untuk Bangun Lapangan Kampung

“I really like watching @greyspolii play. Hope they can win the Gold here (Tokyo 2020 Oliympics)," ujar Selena Piek sebagaimana dikutip dari akun Instagram @selenapiek pada Sabtu, 31 Juli 2021.