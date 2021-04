Menpora Zainudin Amali Ikut Dampingi Presiden Jokowi Hadiri KTT D-8, Konferensi Hasilkan Dua Dokumen

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Developing Eight (D-8) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 8 April 2021.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republlik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali menjadi salah satu menteri yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tiga tahuanan para kepala negara atau pemerintaha tersebut.

Dalam KTT yang bertema “Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology” dan dihadiri hampir seluruh negara-negara anggota itu, ditujukan untuk membahas kerja sama sekaligus penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang juga ikut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut mengatakan bahwa hampir semua negara anggota hadir.

“KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D-8 ini dipimpin langsung Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina selaku ketua atau chair dari D-8,” ujarnya.

D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997 lalu untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Menlu mengemukakan bahwa dalam KTT ini, para pemimpin D-8 memiliki pandangan yang serupa mengenai kerja sama untuk menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi bagi negara-negara anggota.