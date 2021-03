Antiklimaks All England 2021, Greysia Polii Tak Menyangka dengan Respons dari Pemerintah Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Ajang All England 2021 kali ini memang berbeda, karena tetap terselenggara meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Namun, hal ini juga yang mengharuskan tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen tersebut.

Peristiwa itu bermula ketika tim Indonesia berada dalam satu pesawat, dengan seorang penumpang yang dinyatakan terpapar Covid-19 saat menuju Inggris usai transit di Turki.

Mendapati hal tersebut, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pun memutuskan bahwa seluruh tim bulu tangkis Indonesia beserta officialnya untuk mundur dari ajang tersebut, dan menjalani isolasi di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Seperti kesaksian dari atlet Greysia Polii, Hendra Setiawan, dan Praveen Jordan yang berbagi cerita serta keluh kesah yang dirasakan selama berada di Inggris dan dikeluarkan dari All England hingga harus pulang ke Indonesia tanpa menggenggam medali juara.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 25 Maret 2021. Greysia Polii sebagai pemain bulu tangkis Indonesia menuturkan apa yang ia rasakan usai insiden tersebut terjadi.

“Kita sangat mengapresiasi, sangat bangga, dan merasa dihargai. Tapi di at the sometime itu kita pulang ini tanpa juara, tapi rasanya mix feeling. Next time kita harus pulang dengan juara dan disambut seperti ini lagi, kita pulang kayak melebihi juara disambutnya. Dan itu membuat saya sangat mengapresiasi negara ini,” tutur Greysia.

Greysia Polii dan Hendra Setiawan pada kesempatan itu juga mengakui kecewa atas kejadian itu, marah atas perlakuan tersebut, karena sejatinya mereka pun telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berlaga di ajang tersebut.

