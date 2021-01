Ini Reaksi Khabib Nurmagomedov Usai Saksikan Kekalahan Conor McGregor di UFC 257

PIKIRAN RAKYAT - Khabib Nurmagomedov menyaksikan kekalahan Conor McGregor dari Dustin Poirier pada UFC 257 di Fight Island, Abu Dhabi, Minggu, 24 Januari 2021.

Khabib yang merupakan musuh lama McGregor langsung membuat komentar kekalahan petarung asal Irlandia itu.

Meski tidak menyebut nama McGregor secara langsung, Khabib melempar sindiran tersebut melalui akun media sosial Twitter-nya, @TeamKhabib.

"Inilah yang terjadi, ketika Anda mengganti tim, meninggalkan rekan sparring yang menjadikan Anda juara dan memilih sparring dengan anak-anak, sangat jauh dari kenyataan," tulis @TeamKhabib.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.