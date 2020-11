Ditawari Bank Dunia untuk Anggaran Vaksin, Luhut: Saya Katakan Kita Cukup

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan mengatakan, Bank Dunia telah menawarkan batuan untuk anggaran vaksin Covid-19.

Tawaran tersebut disampaikan saat Luhut pergi ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), awal pekan ini.

"Bank Dunia tawarkan banyak sekali bantuan, tapi saya katakan kita cukup. Mereka bilang, 'Kami siapkan budget untuk vaksin', saya bilang kita cukup. Sampai mereka tanya bisa apa yang bisa dibantu, saya bilang, 'Kalian bantu kami di mangrove saja. Kami punya program 600 ribu hektare replanting program dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world," kata dia menjelaskan dalam webinar yang digelar UGM di Jakarta, Selasa 17 November 2020.

Tak hanya itu, Luhut pun meebutkan bahwa Bank Dunia juga ingin ikut serta dalam program rehabiltasi terumbu karang.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara News, Luhut pun menegaskan bahwa program-program itu dibuat demi masa depan generasi Indonesia.

Ia pun menerangkan agar dunia tidak perlu menceramahi Indonesia soal masalah lingkungan.

Karena hal tersebut seakan Indonesia menjadi negara yang tidak disiplin atau kurang memperhatikan masalah lingkungan.