Mengapa Hari Wayang Nasional Jatuh pada 7 November? Simak Alasannya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Wayang Nasional jatuh tepat pada Sabtu 7 November 2020.

Sebagai salah satu kekayaan budaya nusantara, wayang patut dihargai dan terus dilestarikan untuk anak cucu kita.

Mari kita intip alasan di balik penetapan Hari Wayang Nasional pada 7 November 2020 oleh Pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa wayang adalah pilar utama budaya Indonesia yang adi luhung.

Sebagaimana dikabarkan MediaPakuan.com dalam artikel "Alasan di Balik 7 November Ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional", wayang mengandung pelajaran, fatwa, dan simbol-simbol yang menjadi nilai hidup dan moral bangsa Indonesia, terutama masyarakat Jawa.

Oleh karena itu, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan dunia tak benda.

Tanggal 7 November 2013 adalah tanggal UNESCO menetapkan wayang sebagai World Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.