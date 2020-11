Pertemuan Ilmiah Tahunan Digelar, Apoteker Didorong Ikuti Perkembangan Teknologi Digital

PIKIRAN RAKYAT - Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menyelenggarakan Rakernas dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia (PIT IAI) ke-5 yang diadakan secara virtual pada tanggal 5-7 November 2020.

Acara tahun ini mengangkat tema “Achieving Health for All: Pharmacy Optimising Primary Health Care Through Digital Technology.”

Ketua IAI Nurul Falah menegaskan komitmen IAI untuk memastikan apoteker-apoteker Indonesia selalu sejalan perkembangan teknologi digital.

“Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan apoteker untuk memajukan dunia kefarmasian. Seiring dengan semakin berkembangannya teknologi digital, apoteker harus dapat memanfaatkannya secara optimal agar memberikan pelayanan kesehatan primer terbaik bagi masyarakat.”

Sebagai bagian dari rangkaian PIT IAI, Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) turut mengadakan seminar dengan mengusung tema Metode Pengurangan Bahaya untuk Mendukung Kesehatan Publik.

Ketua IAI Nurul Falah mengungkap pemilihan tema seminar ini untuk memberikan perspektif baru kepada masyarakat, praktisi kesehatan dan juga pemerintah bahwa metode pengurangan risiko dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Metode pengurangan risiko (harm reduction) perlu diterapkan untuk menjawab permasalahan terkait kesehatan masyarakat. Metode ini dianggap dapat melengkapi strategi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka kasus penyakit tidak menular (Non-Communicable Diseases),” ujarnya.

Ia menjelaskan konsep pengurangan risiko merupakan pendekatan kesehatan publik yang bertujuan untuk mengurangi bahaya kesehatan dan sosial yang terkait dengan penggunaan zat tertentu, tanpa harus mewajibkan orang yang menggunakan zat tersebut untuk menjauhkan berhenti total. Meskipun demikian, pilihan yang terbaik tentu saja tetap harus berhenti total.