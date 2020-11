Sistem Ganda Penghitungan di Pilpres AS 2020, Simak Perbedaan Electoral College dan Popular Vote

PIKIRAN RAKYAT - Tengah hangat diperbincangkan publik terkait Pilpres AS 2020 yang kini telah memasuki tahap penghitungan suara.

Sistem dalam Pilpres AS ini rupanya tak seperti kebanyakan negara yang menentukan kemenangan kandidat presiden berdasarkan satu cara saja.

Pasalnya dalam Pilpres AS dikenal istilah sistem electoral college atau suara elektoral dan popular vote.

Gara-gara dua sistem ganda tersebut, pada Pemilu 2016 loyalis Demokrat, Hillary Clinton terpaksa menjalani 'mimpi buruk'.

Saat itu meski Hillary Clinton unggul suara rakyat, ia gagal menjadi presiden karena Trump unggul suara elektoral.

Sebagaimana diberitakan SeputarTangsel.com dalam artikel "Apa Perbedaan Popular Vote dan Electoral College dalam Pilpres AS? Simak Penjelasannya", suara elektoral merupakan momen yang krusial dalam menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor satu di AS kelak, selain popular vote atau suara rakyat yang diambil langsung dari rakyat AS.

Lantas apa itu suara elektoral dan bedanya dengan suara rakyat dalam pemilu langsung yang biasa?