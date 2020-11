Kartu Prakerja Gelombang 11: Ini Cara Daftar Akun dan Login www.Prakerja.go.id

PIKIRAN RAKYAT - Pendaftaran kartu prakerja gelombang 11 resmi dibuka pada Senin 2 November 2020.

Kabar dilanjutkannya lagi program kartu prakerja ini jadi angin segar untuk calon pekerja baru dan orang-orang yang belum berkesempatan mencicipi bantuan pada gelombang sebelumnya.

Bagi yang ingin mendaftar kartu prakerja gelombang 11, sudah bisa mengaksesnya di situs www.prakerja.go.id.

Cara Daftar Akun Prakerja

Bagi yang ingin mendaftar, siapkan dulu email kamu yangn masih aktif.

1. Buka halaman www.prakerja.go.id, klik daftar.

2. Setelah memasukkan akun email aktif dan password akun, klik done.