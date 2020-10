Soal Pilpres AS, SBY: Saya Tak Setuju Kalau Hanya Trump yang akan Buat Indonesia Beruntung

PIKIRAN RAKYAT - Jelang Pilpres AS, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut berkomentar.

Pilpres AS yang akan digelar pada 3 November 2020 mendatang, menjadi ajang pertarungan sengit antara Donald Trump dan Joe Biden.

Menurut SBY, meski Pilpres AS bukanlah urusan Indonesia, namun ada hal menarik yang dirasa perlu dibagikan kepada publik.

Informasi menarik itu dia dapat saat beberapa waktu yang lalu, dirinya berbincang-bincang di Cikeas, bersama teman yang dulu pernah mengemban tugas bersama di pemerintahan.

Dalam perbincangan tersebut, SBY menyebut ada sejumlah temannya yang mengatakan bahwa Donald Trump yang terbaik untuk Indonesia.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam artikel "Komentari Pilpres AS, SBY: Saya Dengar Ada 'Tokoh' di Pemerintahan yang Berharap Donald Trump Menang", alasannya, karena Donald Trump dari Partai Republik sehingga tidak akan mencampuri urusan dalam Indonesia dan tidak akan ribut soal HAM, demokrasi, dan juga perubahan iklim.

"Sebaliknya, masih kata teman itu, kalau yang menjadi Presiden AS dari Demokrat, pasti kita dikejar-kejar soal HAM, demokrasi, the rule of law, dan lain-lain," kata SBY.