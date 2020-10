Dikunjungi Mike Pompeo, Menlu Retno Marsudi Tegaskan Palestina di Hati Rakyat Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi menyambut hangat kedatangan Menlu Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.

Diketahui, Menlu AS Mike Pompeo mendarat di Tanah Air pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia serta Amerika Serikat merupakan mitra strategis, hal tersebut ia sampaikan melalui cuitan pada akun Twitternya.

Dikatakannya, bahwa kedua negara berbagi banyak nilai, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, mempromosikan toleransi dan keragaman, dan menghormati supremasi hukum.

"Indonesia-US are strategic partners. We share many values, including democracy, human rights, promoting tolerance and diversity, and respect for the rule of law. A partnership between equals, based on mutual respect and mutual benefits – Ret," tulis Retno Marsudi, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam cuitan akun @Menlu_RI pada 29 Oktober 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa dirinya senang, lantaran menyambut Menlu AS Mike Pompeo kembali ke Gedung Pancasila untuk kedua kalinya.

Kunjungan Menlu AS Mike Pompeo di tengah pandemi iu, dikatakannya mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral.