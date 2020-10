Gantikan Malaysia, Ida Fauziyah Ditunjuk Jadi Kepala Menteri Ketenagakerjaan ASEAN

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah kini tengah menjabati jabatan yang mumpuni di ASEAN.

Ida Fauziyah kini telah resmi menjabat sebagai Chair of Asean Labour Minister Meeting (ALMM) atau Ketua Menteri Ketenagakerjaan se-ASEAN untuk masa jabatan periode 2020-2022.

Kabar tersebut diinformasikan langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Indah Anggoro Putri.

Ia mengungkapkan kini Ida Fauziyah telah resmi menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati perwakilan dari Negara Malaysia.

Bahkan kini ia telah memimpin rapat sebagai Ketua Menterei Ketenagakerajaan se-ASEAN.

“Buk Menteri tadi sudah mulai memimpin sebagai ketua,” ujar Indah

Indonesia mengusung tema promoting ASEAN workers for competitivess, resilience, and agility on the future of work yang menjadi fokus Menaker Ida Fauziyah dalam dua tahun ke depan.