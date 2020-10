POPULER HARI INI: Alasan Jokowi Gagal Hadir di Pernikahan Kevin Aprilio hingga 5 Fakta Ade Londok

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoreksi jumlah besaran bantuan sosial tunai pada tahap ketiga Bansos Pemprov 2020 ini.

Semula nilai bantuan dalam kick off yaitu Rp250.000 per keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), kemudian berubah menjadi Rp150.000 dan kini menjadi Rp100.000 per KRTS-nya.

Kabar tersebut merupakan salah satu dari lima artikel terpopuler di kalangan pembaca Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 27 Oktober 2020.

1. 5 Fakta Ade Londok Usai Viral: Sempat Diperingatkan Ridwan Kamil hingga Pacari Selebgram

Beberapa waktu lalu, dunia maya sempat dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan seorang pria bernama Ade Londok tengah mempromosikan kue odading milik Mang Oleh.

Akhir-akhir ini Ade Londok kembali menjadi sorotan, namun justru menuai kecaman dari netizen gegara melontarkan kata-kata kasar kepada seorang pengendara motor yang sedang berboncengan dengan anaknya.