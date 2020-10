Gus Nur Ditahan, Ngabalin Minta Stop Menyebar Kebencian Sambil Berdoa: Refly Bisa Nyusul Kau

View this post on Instagram

SUGI selamat datang di Hotel Prodeo. mulutmu adalah harimau kau, tahukah kau wahai Sugi semua org memberi apresiasi pd BARESKRIM POLRI kita. kami jg mendoakan agar sahabatmu waloni&refly bisa nyusul kau. biar klian tahu inilah DEMOKRASI, PANCASILA azas Negeri ini. sugi semoga kau cepat siuman????yang lain berhentilah klian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain, kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini semua komunitas rukun dan damai Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu serta Aliran Kepercayaan semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama - berhentilah klian menyebarkan kebencian.