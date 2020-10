Soroti Gelar Menkeu Terbaik Sri Mulyani, Fadli Zon: Menteri Keuangan Terbalik Mungkin?

PIKIRAN RAKYAT- Baru-baru ini Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Tahun 2020 atau Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik yang diberikan oleh Majalah Global Markets.

Prestasi Sri Mulyani itu diraih berdasarkan kinerjanya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Prestasi Sri Mulyani juga diapresiasi oleh Majalah Global Markets, menurut mereka kebijakan Menkeu RI dalam pemberian stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial dinilai tepat.

Stimulus fiskal itu seperti insentif perpajakan, penjaminan pinjaman, dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak Covid-19 paling besar.

Namun, penghargaan yang diterima oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, justru menjadi sorotan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam artikel "Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Keuangan Terbaik, Fadli Zon: di Mata Asing, Bukan dari Rakyat", Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan banyak pertanyaan dari rekan-rekannya, tentang bagaimana bisa Sri Mulyani mendapatkan perhargaan tersebut.

"Saya banyak ditanya oleh rekan-rekan termasuk oleh konstituen, bagaimana bisa Menteri Keuangan kita sekarang mendapatkan lagi gelar sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik, kadang-kadang di Asia, mungkin juga di dunia," kata Fadli Zon.