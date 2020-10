Prabowo Subianto Tiba di AS, Inilah Agenda Menhan Selama Berada di Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Setalah lama menjadi daftar hitam usai 20 tahun lamanya, akhirnya Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto berangkat ke Amerika Serikat (AS).

Meskipun keberangkatan Prabowo ke AS mengundang banyak kontroversi, namun Menhan tetap datang untuk memenuhi undangan Menhan AS Mike Esper dan telah tiba di AS.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak pun membeberkan agenda Prabowo selama ada di AS.

Baca Juga: Simak Kronologi Valentino Rossi Dinyatakan Positif Covid-19, 3 Hari Jelang MotoGP Aragon 2020

"Pak Prabowo dari tanggal 15 sampai tanggal 19 (Oktober) beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia," kata Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis 15 Oktober 2020

Dilansir dari laman RRI, Dahnil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat.

"Melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat," kata ia.

Baca Juga: Segera Comeback, YG Entertainment Rilis Poster Album 'Take' Song Mino WINNER

Sebagaimana diberitakan Mantrasukabumi.com dalam artikel, "Menhan Prabowo di Amerika Serikat, Berikut Agenda Kegiatannya", Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memutuskan memberikan visa kepada Prabowo supaya dapat kembali masuk wilayah AS.