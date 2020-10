Bamsoet Ungkap Sosok yang Disebutnya Dirindukan Jokowi dan Jadi 'Singa Parlemen'

PIKIRAN RAKYAT - Malang melintang di dunia politik Indonesia, nama Fahri Hamzah tampaknya sudah tak asing lagi bagi segelintir orang.

Fahri Hamzah dikenal sebagai politikus yang tak segan mengkritik kinerja pemerintah, terutama jika menurutnya dirasa ada yang kurang 'pas'.

Sebagai politikus senior, Fahri Hamzah juga kerap diundang dalam berbagai acara untuk dimintai tanggapannya mengenai suatu isu.

Kali ini, Fahri Hamzah diundang dalam acara podcast di kanal YouTube milik Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Bamsoet Channel.

Dalam podcast itu, Fahri berbicara mengenai persoalan bangsa dan perpolitikan nasional.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Cirebon.com dalam artikel "Sering Kritik Pemerintah dan Presiden, Bamsoet: Presiden Justru Rindukan Sosok Kritis Seperti Fahri", saking seringnya Fahri mengkritik pemerintah, Bamsoet bahkan menganugerahinya dengan julukan 'singa parlemen'.

"Siapa tidak mengenal Fahri Hamzah. Politisi kawakan yang penuh kontroversi dengan pemikiran out of the box ini adalah salah satu singa parlemen. Aumannya menggetarkan banyak pihak, di mana ada keriuhan politik, di sana ada Fahri Hamzah," kata Bamsoet dalam kanal YouTube-nya pada Rabu, 14 Oktober 2020.