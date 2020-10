Beredar Kabar Vaksin Covid-19 akan Dijual dengan Harga Rp29.000, Dirut Biofarma Angkat Bicara

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini tersiar kabar bahwa vaksin Covid-19 harganya bisa mencapai Rp29.000.

Akhirnya, PT Biofarma memberikan konfirmasi harga vaksin Covid-19 yang bakal dilepas sebesar Rp200.000 per dosis.

Diketahui, sebelumnya Sinovac telah menjalankan kesepakatan dengan Brasil yang akan menjual harga vaksin sekitar 1,96 Dolar AS per dosis atau setara dengan Rp29.000.

"Informasi harga vaksin covid-19 di Brasil telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak 90 juta Dolar AS dengan pemerintah Brasil tidak tepat. Mengenai harga 1,96 Dolar AS per dosis pun tidak tepat," kata Direktur Utama Biofarma Honesti Basyir dalam keterangan resmi pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Dirut Biofarma ini menjelaskan bahwa biaya pengiriman tiap dosisnya pun sekitar 2 Dolar AS.

Honesti mengungkap dalam surat resmi yang disampaikan oleh Sinovac, ada beberapa faktor penentu harga vaksin Covid-19.

Salah satu faktornya adalah bergantung investasi pada studi klinis fase 3 terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.