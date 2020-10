Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur Pasifik Tahun 2020

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, Majalah Global Makets telah memberikan penghargaan terhadap Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Sri Mulyani berkat prestasinya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penghargaan yang diraih yaitu sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Tahun 2020.

Baca Juga: Tanjung Priok Ditargetkan Jadi Pelabuhan yang Bersih pada 2021

Selain itu, sebelumnya Sri Mulyani juga telah memperoleh beberapa penghargaan lainnya.

Diantaranya seperti Menteri Keuangan Terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets Forum di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Singapura pada 2006.

Bahkan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga pernah dinobatkan sebagai Menteri Terbaik Dunia dalam World Government Summit di Dubai, Februari 2018.

Baca Juga: Wakapolri Siap Sanksi hingga Copot Anggotanya yang Melanggar Protokol Kesehatan

Atas prestasi yang didapatkannya selama ini, Sri Mulyani memaparkan bahwa hal itu merupakan hasil kerja keras jajaran Kementerian Keuangan selama ini.