Suarakan Pentingnya Bermasker, Pesawat Garuda Indonesia 'Pakai Masker' Karya Anak Negeri

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini masyarakat dibuat heboh lantaran pesawat milik maskapai PT Garuda Indonesia terpasang masker.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Garuda Indonesia, hal tersebut didukung penuh oleh Yayasan Artha Graha Peduli yang meluncurkan desain mask livery yakni livery pesawat dengan masker.

Desain tersebut dilaporkan merupakan hasil karya Jailani selaku pemenang kompetisi “Fly Your Design Through the Sky”, desainnya terpasang pada armada B737-800 NG.

Untuk diketahui Jaelani merupakan pemenang kompetisi tahap pertama yang diselenggarakan pada periode 1 Oktober 2020 hingga 9 Oktober 2020 lalu.

Kompetisi desain mask livery tersebut dilaporkan akan diselenggarakan sepanjang bulan Oktober 2020.

Serta terbagi menjadi 4 tahap pengumuman pemenang yakni Pemenang ke-1 pada 12 Oktober 2020, Pemenang ke-2 pada 16 Oktober 2020, Pemenang ke-3 pada 23 Oktober 2020, dan Pemenang ke-4 pada 9 November 2020.

