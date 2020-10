Sampaikan Kritik ke Demonstran UU Cipta Kerja, Iwan Fals: Seram Pandeminya

PIKIRAN RAKYAT - Masih hangt jadi buah bibir masyarakat terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja.

Menjadi sorotan berbagai pasang mata di pekan ini, demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja pemerintah dan DPR dilakukan dengan 'menerobos' protokol kesehatan di tengah pandemi.

Bak dikesampingkan, urusan negara tampaknya lebih genting daripada virus yang sama-sama sedang melanda tanah air.

Menanggapi hal tersebut, salah satu musisi legendaris Indonesia, Virgiawan Listanto atau yang lebih dikenal dengan Iwan Fals turut berkomentar.

Musisi yang dikenal terkenal garang mengkritik pemerintah Orde Baru di periode 80-an hingga 90-an itu kini justru mengkritik aksi tolak UU Cipta Kerja.

Bukan tanpa alasan, sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel "Iwan Fals Kritik Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Masa Pandemi, Warganet: Makin Tua Malah Tumpul", Iwan Fals menyampaikan kritikannya karena demo dilakukan di saat pandemi Covid-19 belum mereda.

Seperti yang telah diketahui, UU Cipta Kerja disahkan DPR bersama pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020. Sehari kemudian, aliansi serikat buruh nasional melakukan aksi mogok kerja hingga hari Kamis, 8 Oktober 2020.