Luhut Binsar Panjaitan: Sejak Saya Mulai di Taruna, Belum Ada Operasi yang Gagal

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan hasil evaluasi kinerjanya selama penanganan virus corona baru (Covid-19).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Luhut untuk menangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi.

Pernyataannya disampaikan Luhut dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club yang diunggah pada Jumat, 9 Oktober 2020 kemarin.

Baca Juga: Efek Tingkah Lionel Messi Berbuntut Panjang di Barcelona, Presiden klub Didesak Mundur

"Ya saya lihat pertama bentuknya udah mulai kelihatan, up and down nya masih ada. Ya seperti Jakarta saya lihat flattening nya sudah mulai kelihatan tapi di luar Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi kemudian juga Tangerang masih agak naik," ujarnya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Luhut memaparkan, puluhan isolasi bed telah dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Depok guna merawat pasien yang kritis.

"Kemarin rumah sakit UI misalnya di Depok kita pindahin 34 isolasi bed ke sana supaya masuk orang yang masuk ICU. Supaya mengurangi kematian," ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa saat ini sudah terbentuk mekanisme baru untuk menangani kasus-kasus Covid-19.

Baca Juga: Pro Kontra UU Cipta Kerja, Hotman Paris Layangkan Saran untuk Menaker dan DPR