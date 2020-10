Tak Sentil Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Jokowi Memilih Sindir Anies Baswedan, Tak Terusik KAMI?

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) menyampaikan pesan tegas terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Jokowi meminta agar tidak sok-sokan me-lockdown wilayah.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat.

Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu 4 Oktober 2020.

Pesan tegas Jokowi itu menjadi sorotan dan diyakini menyentil nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di provinsi DKI Jakarta guna merem penularan Covid-19.

Namun, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dikutip dari RRI mengatakan pesan itu tidak secara langsung menyinggung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hanya saja, pesan itu dapat menyentil Anies.

Sebab, Anies saat ini tengah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat, untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

"Tidak khusus ke Anies, tapi nyentil sih iya, nggak usah sok-sokan," ujar Gembong kepada wartawan, Minggu 4 Oktober 2020.