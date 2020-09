Jadwal TV 29 September 2020, Acara Hari Ini di RCTI, Trans 7, TRANS TV, GTV, MNCTV, NET TV, SCTV

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal acara TV hari ini Selasa 29 September 2020.

Beberapa stasiun TV nasional telah menyiapkan berbagai program acara yang dapat menghibur Anda selama di rumah.

Jangan lewatkan berbagai acara seru yang dapat Anda saksikan bersama keluarga maupun rekan Anda.

Baca Juga: Lowongan Kerja September 2020: Organisasi Internasional untuk Migrasi Buka Posisi bagi Disabilitas

Film layar lebar yang di adaptasi ke TV seperti 'Standfoff' dan 'Don't Be Afraid of The' akan menemani Anda menutup hari ini.

Sebagaimana diberitakan FixPekanbaru.com dalam artikel "Jadwal Acara TV Selasa, 29 September 2020 di RCTI, GTV, MNCTV, NET TV, SCTV, TRANS 7, TRANS TV", berikut jadwal acara TV hari ini.

Jadwal acara RCTI

01:30 Delik

02:00 Tarzan Betawi

03:30 Penyegaran Rohani Hindu

04:00 Seputar iNews Pagi

Baca Juga: Lokasi SIM Keliling Polrestabes Bandung Hari ini, Selasa 29 September