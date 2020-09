Studi Mitigasi Tsunami di Selatan Jawa, Peneliti Ungkap Wilayah yang Mungkin Terdampak Terparah

PIKIRAN RAKYAT - Isu terjadinya gempa megathrust di Selatan Pulau Jawa dengan tsunami dengan tinggi gelombang yang mencapai 20 meter sontak menggegerkan masyarakat.

Kabar tersebut diketahui berasal dari hasil riset tim peneliti Institute Teknologi Bandung yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Scientific Report.

Riset ini berjudul "Implications for Megathrust Earthquakes and Tsunamis from Seismic Gaps South of Java Indonesia".

Guru Besar Seismologi Institute Teknologi Bandung menyampaikan hasil risetnya bersama tim penelitinya dalam acara yang digelar secara virtual yang berbicara tentang implikasi gempa megathrust di Selatan Jawa.

Dalam acara tersebut, Sri Widiantoro juga memberikan peringatan akan adanya potensi gempa yang dapat memicu terjadinya tsunami.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, gelombang tsunami diprediksi dapat mencapai tinggi 20 meter di daerah selatan Banten.

Potensi ini muncul dikarenakan adanya zona aktif tektonik yang ada di Selatan Pulau Jawa sehingga dapat menimbulkan gempa berskala besar.