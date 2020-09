Kisah WNI Lulusan Harvard, Salat di Tangga Darurat hingga Diantar ke Musala oleh Orang Yahudi

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu, seorang WNI bernama Nadhira Nuraini Afifa sempat menyita perhatian publik.

Pasalnya, wanita kelahiran Jakarta itu berkesempatan menjadi pembaca pidato mewakili angkatannya di wisuda online Universitas Harvard pada 28 Mei 2020 lalu.

Diketahui Nadhira menuntaskan pendidikan magister di Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Amerika Serikat.

Baca Juga: Gegara Konser Dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal, Kapolsek Kena Getahnya! Jabatannya Dicopot Kapolri

Baru-baru ini, Nadhira menceritakan pengalamannya selama menimba ilmu di Universitas Harvard.

Hal tersebut disampaikan Nadhira dalam kanal YouTube Gita Wirjawan yang diunggah pada 23 September 2020.

Nadhira mengatakan bahwa ia masih belum tahu apakah lingkungannya di Harvard benar-benar menerima dirinya sebagai seorang muslim atau tidak.

Baca Juga: Klasemen Liga Inggris Usai MU Menang Dramatis atas Brighton, Solskjaer: Kami Beruntung

Saat masih berkuliah di Harvard, Nadhira mengaku kerap melaksanakan ibadah salat di bawah tangga darurat salah satu universitas terbaik dunia itu.