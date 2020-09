Rahasiakan Gugatan Anak Soeharto untuk Sri Mulyani, Tim Pengacara: Biar Bisa Edukasi Masyarakat

PIKIRAN RAKYAT - Putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo menggugat Sri Mulyani atas keputusannya.

Keputusan Sri Mulyani yang dimaksud terkait dengan pencegahan Bambang bepergian ke luar negeri karena pengurusan piutang negara.

Permintaan Sri Mulyani tersebut disampaikan pada Ditjen Imigrasi.

Informasi Sri Mulyani dijatuhi gugatan, pertama kali berembus melalui mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas yang menjadi tim pengacara Bambang.

"Betul (jadi tim pengacara) menggugat pemerintah cq Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani karena Bambang Triatmodjo itu diberi keputusan oleh Menteri tersebut untuk dicekal paspornya dicekal ke luar negeri," kata Busyro kepada pers, Sabtu 26 September 2020.

Sebagaimana diberitakan artikel sindikasi Wartaekonomi.co.id dari VIVA, dalam artikel "Waduh, Sri Mulyani Digugat Putra Presiden Soeharto, Ada Apa Tuh??", Busyro menuturkan alasannya bersedia menjadi tim pengacara Bambang.

Sebagai seorang advokat sejak 1981, Busyro mengaku terikat dengan prinsip justice for all, equality before the law dan presumption of innocent.