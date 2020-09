SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming TV One ILC Malam Ini: Pilkada, Kenapa Takut?

View this post on Instagram

Pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 ramai diusulkan untuk ditunda. Namun Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan tetap sesuai rencana. . Saksikan Indonesia Lawyers Club: Pilkada, Kenapa Takut? Malam ini, jam 20.00 WIB di tvOne. Acara ini dipersembahkan oleh @wadimorku #ILCPilkadaKenapaTakut