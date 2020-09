Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 10, untuk Login Cek Link dan Instagram Ini

View this post on Instagram

Halo, Sobat Prakerja! Siapa nih yang masih ingat lagu instrumental yang biasanya ada di video-video Kartu Prakerja? ㅤㅤ Sekarang lagu tersebut sudah ada versi lengkap dengan liriknya juga, lho! Lagu ini merupakan karya dari Power Star Rapp, grup musik mahasiswa di Nusa Tenggara Timur, yang beranggotakan @ambrozyus_putranto ㅤㅤ Semoga setelah nonton video musiknya, Sobat jadi makin semangat buat terus belajar dan mengembangkan diri, ya! ㅤㅤ Selamat menyaksikan! ???? ㅤㅤ #SiapDariSekarang