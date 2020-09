Tersangka Pesepeda Masuk Tol Viral sudah Ditemukan, Ungkap Alasannya Karena Masalah ini

PIKIRAN RAKYAT - Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi Korlantas Polri Kompol Fitrisia Kamila Tasran menjelaskan pihaknya sudah menemukan tersangka pesepeda masuk tol yang jadi viral di kalangan netizen.

Tersangka dengan inisial SO tersebut masuk ke dalam tol bersama 6 orang temannya di KM 46 Jalan Tol Jagorawi.

Selain SO, 6 tersangka lainnya yang masuk ruas jalan Tol Jagorawi adalah WT, MY, UM, AS, AF dan NS.

Ketika mengungkapkan keterangannya mengapa masuk ke daerah terlarang tersebut, SO menjelaskan suatu hal yang sepele.

Ia mengaku tidak mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan jalan tol dan kehilangan fokus karena bersepeda terlalu lama.

“Bahwa benar yang bersangkutan dan 6 orang rekan lainnya ikut dalam rombongan pesepeda yang masuk jalan tol.

"Menurut pengakuan Bapak SO, mereka masuk tol karena ketidaktahuan itu adalah jalan tol, lengah dan kurang fokus,” tutur Fitrisia dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NTMC Polri pada Selasa, 15 September 2020.

Kompol Fitrisia kemudian menjelaskan bagaimana kronologi dari kasus viral ini bisa terjadi.