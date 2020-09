274 Tahun Berkiprah di Indonesia, Pos Indonesia Resmi Luncurkan Layanan Q9 Plus

PIKIRAN RAKYAT - PT Pos Indonesia (Persero) resmi meluncurkan layanan kurir real time Q9 Plus, Rabu 09 September 2020.

Layanan yang bisa diakses melalui aplikasi QPOSinAja itu menawarkan jasa kiriman secara cepat di dalam kota.

Peluncuran layanan Q9 Plus berbarengan dengan digelarnya Virtual Series bertajuk "274 Tahun Pos Indonesia, How Digital Are You" melalui aplikasi Zoom dan live Youtube.

Baca Juga: Semangat Menatap Liga 1 2020, Striker Persib Wander Luiz Punya Target Ini

Hadir sebagai pembicara Direktur Komersial PT Pos Indonesia Charles Sitorus, Supplier Sayur Online M Shiddiq Azis, dan Direktur Operasional PT Kimia Farma Apotek Abdul Aziz.

loading...

Menurut Charles Sitorus, saat ini Pos Indonesia dihadapkan pada tantangan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pertumbuhan pengguna internet sangat cepat, sehingga masyarakat ingin mendapatkan layanan dan transaksi secara cepat secara online.

"Wajah kami ke depan adalah wajah digital. Semua layanan pengiriman barang atau paket, dapat dilakukan secara online. Pengalaman kami selama ratusan tahun melayani masyarakat, menjadi modal kami berinovasi membuat pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata dia.

Digitalisasi Pos Indonesia, kata dia, diwujudkan melalui layanan one stop courier mobile application. Artinya, semua kebutuhan masyarakat terkait jasa kiriman dapat diakses melalui Aplikasi QPOSinAja.