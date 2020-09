Indonesia Dituding Pentagon AS sebagai Salah Satu Lokasi Pangkalan Militer China, Menlu Tegas Bantah

PIKIRAN RAKYAT - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi pangkalan militer oleh China.

Laporan Pentagon yang disampaikan pada Kongres AS pada Selasa 1 September 2020 menyebutkan bahwa China berupaya membangun jaringan logistik di beberapa negara yang dapat mencakup sebagian besar Samudra Hindia.

Salah satu negara yang disebut AS tengah dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan logistiknya adalah Indonesia.

Dikutip dari Antara, informasi itu tertuang dalam Laporan tahunan Pentagon berjudul “Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020” yang mengungkap rencana China untuk membangun jaringan logistik militer di Asia Pasifik.

Dilaporkan Nikkei Asian Review, Rabu 2 September 2020, dalam laporan setelah 200 halaman itu, China menganggap Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi yang tepat untuk merealisasikan agenda tersebut.

Pemerintah China sendiri mengecam laporan Pentagon yang juga menyebut bahwa China ingin menambah dua kali lipat hulu ledak nuklir dalam satu dekade ke depan.

Laporan tersebut mengungkap bahwa China telah menyamai atau melampaui kekuatan militer AS di beberapa bidang pertahanan.