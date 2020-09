Harga Anjlok, Petani Rugi, Ganjar Pranowo Kerahkan ASN Borong Sayuran dengan Harga Pasar Sebelumnya

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), se Jateng untuk memborong hasil sayur petani dengan harga pantas.

Meminimalisasi kerugian petani terkait dengan anjloknya harga berbagai komoditas sayuran di pasaran di tengah musim panen raya sayuran.

Harga sejumlah komoditas sayuran seperti kubis, wortel, tomat hingga sawi di tingkat petani sejumlah sentra produksi sayuran di provinsi ini anjlok di bawah Rp 1000 per kilogram (kg).

Bahkan harga sawi putih saat ini hanya dihargai Rp 250 per kg. Sedangkan harga cabai di pasar tradisional juga anjlok rata rata di bawah Rp 10.000 per kilogram padahal break even pointnya diatas Rp 15.000 per kg nya.

"Di Kendal, Magelang Banyumas, harga cabai merah yang biasanya Rp15.000 per kilogram, kini merosot hingga Rp7.000 per kg. Cabai rawit dari harga biasanya Rp12.000 per kilogram, hanya laku Rp 8000 saja," kata Gubernur Ganjar.

Akibatnya, banyak petani yang merugi dengan anjloknya harga itu. Tak sedikit pula yang rela membagi-bagikan sayurannya secara gratis kepada masyarakat, daripada menjual dengan harga murah.

Untuk menghindari kerugian lebih besar, Gubernur Ganjar langsung mengambil langkah cepat. Mengoptimalkan kekuatan ASN. Ganjar memerintahkan semua ASN memborong hasil sayur petani dengan harga pantas.