Yang Kedua Kalinya, Amerika Serikat Berikan Bantuan Ventilator bagi Indonesia, Kali Ini Ada 500 Unit

Dari kanan ke kiri: Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS Heather Variava, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Oscar Primadi, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan kedatangan bantuan 500 unit ventilator dari Pemerintah AS untuk Indonesia, di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu 30 Agustus 2020. /ANTARA/Kedubes AS