Cara Dapat Kuota Internet Gratis dari Kemendikbud, Mulai Disalurkan Awal September

PIKIRAN RAKYAT - Akibat pandemi Covid-19, sektor pembelajaran terpaksa harus dilakukan secara online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal ini telah membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan kuota internet gratis untuk mendukung PJJ.

Kuota internet gratis sebesar 35 GB ini nantinya akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu.

Selain itu kuota internet ini juga akan diberikan kepada mahasiswa, guru dan dosen untuk membantu pembelajaran online.

Penyalurkan bantuan kuota internet kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen ini akan dilakukan pada awal September 2020.

Berdasarkan data Kemendikubd, sebanyak 1.840 sekolah berada di zona merah, 12.124 sekolah di zona oranye, 6.238 sekolah di zona kuning dan 764 sekolah di zona hijau masih melakukan pembelajaran jarak jauh.

Bantuan kuota internet ini untuk periode September-Desember 2020. Siswa bakal menerima 35 GB per bulan, guru menerima 42 GB per bulan, serta mahasiswa dan dosen masing-masing menerima 50 GB per bulan.