Subsidi Kuota akan Diawasi agar Tepat Sasaran, DPR: Jangan Sampai Ada Nomor HP, tapi Bukan Siswa

PIKIRAN RAKYAT - Mendikbud Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan akan memberikan subsidi kuota gratis bagi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar online.

Subsidi kuota ini rencananya akan diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru, hingga dosen selama September hingga Desember 2020.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian pun angkat bicara.

Hetifah menjelaskan bahwa pihaknya akan mengawasi dengan ketat program bantuan subsidi kuota internet untuk sekolah dan perguruan tinggi itu.

Dia berharap jangan sampai program subsidi kuota gratis untuk PJJ itu nantinya salah sasaran.

Rinciannya, setiap siswa akan mendapat 35 GB per bulan, kemudian guru akan mendapat kuota 42 GB per bulan. Sementara dosen dan mahasiswa akan mendapat kuota 50 GB per bulan.

Menurut Hetifah, saat ini sekolah diminta untuk mengumpulkan data nomor hp siswa dan guru melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.