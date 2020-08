BLT Rp600 Ribu Belum Cair? Ternyata Ini 4 Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Sedikitnya 2,5 juta pekerja tahap pertama mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Para pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta sejak Kamis, 27 Agustus 2020 telah menerima bantuan tahap pertama melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 dan dikirimkan lansung melalui BNI, BRI, Mandiri dan BTN.

Adapun uraian penyaluran bantuan melalui empat bank BUMN tersebut sebagai berikut

1. 752.168 orang via Bank Mandiri,

2. 912.097 orang via BNI

3. 622.113 orang via BRI

4. 213.622 orang via BTN

Usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, para penerima uang BLT bisa dapat mengecek saldo rekening, karena telah secara langsung di proses oleh pihak bank.

Sebagaimana dikabarkan MantraSukabumi.com dalam artikel 'Wajib Tahu, Penerima BLT Rp 600 Ribu Tidak Semua Cair, Ternyata Ini Alasannya', masih banyak pekerja yang bingung karena dana bantuan yang belum cair.